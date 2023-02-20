İsdemir 'tavan' ile döndü

İskenderun Demir Çelik'in hisseleri bugün yeniden Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem bölgesinde bulunan İskenderun Demir Çelik'in hisseleri deprem sonrası şirketin zarar görmesini önlemek için işleme kapatılmıştı. Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklanma sonrası yeniden işleme açıldı. Şirketin hisseleri tavan fiyattan işleme açıldı.

Borsa İstanbul'dab KAP'a yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"ISDMR.E sırası, şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden 20/02/2023 Pazartesi seans başından itibaren yeniden işleme açılacaktır. "

"Hasar mali tabloları önemli ölçüde etkileyecek düzeyde değil"

İskenderun Demir Çelik, deprem nedeniyle oluşan hasar tutarının Şirket mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığını değerlendirdi. İskenderun Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin üretim tesislerinde durum tespiti çalışmaları nedeniyle üretime ara verildiği belirtilmiştir. Söz konusu açıklamamıza ilave olarak;

Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam etmekte olup hasar tutarının Şirketimizin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır."