İşte en çok temettü getirisi sağlayan hisseler

Borsa İstanbul'da payları işlem gören şirketlerin 2023 mali sonuçlarını açıklamaya başladıkları şu günlerde, son 3 yılda temettü verimleri en yüksek olan şirketler belirlendi.

Foreks Haber'in yaptığı çalışmaya göre, 2021-2023 döneminde yatırımcısına en yüksek temettü verimi sağlayan şirketlerin başında Doğuş Otomotiv, İskenderun Demir çelik ve Pergamon Dış Ticaret gelirken, ilk 10 içinde Erdemir, Türk Traktör, Başkent Gaz, Türk Telekom, Tofaş Fabrika, Enerjisa ve Türkiye Sigorta yer aldı.

2023, 2022 ve 2021 yılları ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise; 2023'ün temettü şampiyonları Doğuş Otomotiv, Tüpraş ve Başkent Gaz oldu. 2022 yılının şampiyonları Erdemir, Türk Telekom ve Doğuş Otomotiv olurken, 2021 yılında ilk 3'e Vestel Elektronik, İskenderun Demir Çelik ve Erdemir girdi.