Meka Beton Santralleri'nin talep toplama tarihleri belli oldu

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,5 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,5 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4,4 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 16,9 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.