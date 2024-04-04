Nuri Sevgen: Borsada bugün 9000’in üzerine atak beklentim var

Yatırım Finansman Direktörü Nuri Sevgen, Ekonomi Masası’nda borsaya bugüne dair beklentilerini paylaştı. YSK’nın Van kararırın olumlu bir etki yarattığını belirten Sevgen, günün 9000’in üzerinde bir seviyede kapanmasını beklediğini vurguladı.

Olumsuz siyasi beklentiler engellendi

Sevgen, şunları söyledi: Dün pek çok şey üst üste gelmişti. En önemli sorun da Van’da yaşananlardı. Bu doğal olarak ekonomide belirsizliğe yönelik endişeleri ön plana çıkarmıştı. Neyse ki dün akşam saatlerinde buradan dönüş yoluna dair haberler geldi. Bunun etkilerini de vadeli işlem piyasalarında en çok işlem gören kontrat olan endeks 30 kontratlarında yoğun bir hareketlilik gözlemledik ve endeks günü 10.000 civarında kapatmış iken 10.070’in üzerine çıkarak sert bir hareket yaptı. Bu da Van'daki durumun ne kadar büyük bir endişe yarattığının açık bir göstergesi aslında. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda durumu netleştirdi ve en azından mevcut durumda da siyasi anlamda veya ekonomik anlamda gelecekle ilgili olumsuz beklentileri engellemiş oldu.

Yabancı girişi olduğunu görüyoruz

Dün tabii çarşamba günü olmasından kaynaklı zaten bir kritik sıkıntımız vardı. Dün tam bir sıkışık seans yaşadık. Ne yukarı gidebilen ne aşağı gelebilen bir seans gördük. Ama burada gördüğüm farklı bir durum vardı, yabancı alışları geliyor. Hem tahvil piyasasına hem de hisse piyasasına ufak ufak geliyor. Tahvil piyasasına girişi nereden görüyoruz? Zaten bir süredir CDS’lerde izliyorduk ama CDS’lerdeki durum Türk Eurobonlardaki alışı gösteren durum. Türk robotlarından alış yaptığınız zaman Eurorobot’ların değeri artar. Bu da doğal olarak CDS’lerin maliyetini düşürücü bir etki yapar. Ama TL swaplar TL likiditesini gösterir Londra'daki. Türk bankaları BDDK ve Merkez Bankası’nın izin vermemesi, swap kapalı olması sebebiyle orada mevcut TL ile dönüyor. Türkiye'den bankalar oraya TL likiditesini istenilen ölçüde veremiyor. Bu da doğrudan buradaki faizlere dikkat etmemize neden oluyor. Çünkü yabancıların döviz talebi ya da döviz satışı olduğu, TL’ye geçtiği zaman bunu gözlemliyoruz. Buradaki swap’lar seçimlerden önce yüzde 50’ler civarındaydı. Seçimin hemen ertesi günü yüzde 49-48’lerdeydi. Bu sabah aylık swap’lar yüzde 44’lere kadar düştü. Genelde aylık swap’lar ortalama olarak yönü gösterir. Bu da aynı zamanda tahvil piyasasındaki faiz oranına baktığım zamanda gösterge niteliğindeki tahvillerde yüzde 44’lere kadar bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Bu tahvilin genel itibarıyla seçim öncesindeki yükseldiği seviye 48’di; 44’e kadar geldi. Bu rakam mart ayının başındaki rakamlara denk geliyor. Bu da bir miktar yabancı girişi olduğunu gösteriyor.

Aynı şekilde uzun vadeli tahvilde de bir miktar geri çekilme var. Orada da faiz oranları seçimden önce 28 seviyesindeyken 26’ya kadar geri çekilmiş gibi görünüyor. Temel itibariyle yabancıların tahvil piyasasına bir miktar girişleri ve TL’ye geçişleri var.

Piyasalar Van kararıyla rahatladı

Hisse senedi piyasasına geldiğimiz zaman dün piyasası 8.900-9.000’ler seviyesinde tutuldu. 9.000’in altına kaydı ki bir süredir zaten söylediğim sıkıntılı bir bölgeydi. Bunun altına kayması sebebiyle “Acaba aşağı devam eder mi?” endişelerimiz oluştu. Ancak burada Van kararının etkili olduğunu özellikle söylemiştim. YSK’nın dünkü kararı piyasaları rahatlattı. Uluslararası piyasalar Powell’ın faiz indirimine yönelik açıklamalarının da etkisiyle olumluydu. Değerli metallerde bunu gözlemledik. Bu gelişmeler bugün piyasaların olumlu başlamasına neden olacak. Tabii valör avantajını da koymak lazım. Bugün işlem yaptığın zaman ödemesi pazartesi günü olacak. Pazartesi günü tam gün ama salı günü yarım gün olacak. Bugün piyasa yukarı gider. 9.000’in üzerine çıkacağız. Benim gördüğüm kadarıyla 9.150-9.200 bandı önemli bir direnç bölgesi. 9.250’ye kadar en fazla çıkabilir ki orayı görebileceğini çok sanmıyorum açıkçası. Ama görürse oralardan bir miktar satış gelir. 9.200 civarlarından bir satış gelme ihtimali var. Günü 9.000’in üzerine kapatacağız ama gün içinde 9.250 civarında satış yapıp tekrardan yerine koyma şansı verecektir. Neden? Yarın yapılacak işlemlerin takası ayın 15’inde yani bayramdan sonraki pazartesi günü olacağı için muhtemelen bu riski almak istemeyen yatırımcılar olacaktır. Uluslararsı risklerin yanı sıra içeride seçim yeni bitti. “Van benzeri bir olay yeniden olabilir mi” gibi endişeleri koyduğumuz zaman bayram tatili boyunca yatırımcı bir miktar nakite geçmek isteyebilir.

Bugün borsa 9.000 üzerinde kaldığı sürece umutlarımız devam eder bayram sonrasına. Ama şu aşamada 9 binin üzerine bir atak yapacağız. Üzerinde kalacağız mı? Bayram öncesinde onu takip edeceğiz.”