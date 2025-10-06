  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 değer kaybederek 570,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 9.479,14 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 7.971,78 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 43.146,13 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise değişiklik göstermeyerek 24.378,29 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,247 düşüşle 1,171 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa'da François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrası 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesi, satıcılı seyir izlenmesine yol açtı.

Çok uluslu ambalaj ve kağıt şirketi Mondi'nin üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının zayıf gelmesinin ardından hisseleri yüzde 15,9 değer kaybederken, Fransız bankaları Societe Generale ve Credit Agricole günü kayıpla kapattı. Ayrıca, Fransa merkezli inşaat firması Compagnie de Saint-Gobain'in de hisseleri yüzde 3,4 geriledi.

Borsa Haberleri
New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı
Fransa'da Başbakanın istifası sonrası Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Fransa'da Başbakanın istifası sonrası Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Borsada hangi hisseler öne çıktı?
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı