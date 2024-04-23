Rönesans Gayrimenkul, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama Rönesans Gayrimenkul AŞ’nin işlem göreceği tarihi duyurdu.

Açıklamaya göre, şirketin sermayesini temsil eden 331 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen 33 milyon 357 bin 450 TL nominal değerli şirket payları 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 135 TL baz fiyat, "RGYAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.