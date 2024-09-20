İddiaları güçlendiren kuşku: Hediye Güran ertesi gün hapı kullanmış? Salim Güran'la ilişkisi mi var?

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor.

Narin'in kim tarafından ve neden öldürüldüğü gizemini korurken tüm aile bireyleri sorgulandıktan sonra gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı süresi dolmasına rağmen 5’inci gün adliyeye sevk edilen yengesi Hediye Güran’ın (39), muhtar amca Salim Güran ile aralarındaki gönül ilişkisi iddiaları da güçlendi.

Eczaneden gebelik önleyici ilaç almış

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Hediye Güran’ın, Narin’in annesi olan eltisi Yüksel Güran ile birlikte ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran’ın da farklı ilaçlar aldıkları belirlendi.

Dikkat çeken ayrıntı ise Hediye’nin eşi Fuat Güran’ın 1,.5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi.

Her şeyi inkar etmişti

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan jandarma siper suçlar bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.

Hediye Güran bu aralamalarla ilgili de, “Ben aramadım. Muhtemelen çocuklarım benim telefonumdan aramıştır. Salim’den gelen arama varsa bu da Salim’in eşi Salim’in telefonundan beri aradığı içindir” diyerek kendini savunmuştu.

Hediye Güran gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki ilk mükatasında, ağabey Enes’in annesiyle boğuştuğunu, kolunu annesinin ısırdığını belirtmiş olmasına rağmen sonra alınan ifadelerinde noktasından virgülüne kadar aynı ifadeyi tekrar etti.

Olayı görmediğini, Narin’in kimi öldürdüğünü bilmediğini belirtmiş ve bu ifadesi üzerine “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Gizli tanık çıkabilir

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde aile içinden bir gizli tanığın Narin’in kim veya kimler tarafından, neden ve niçin öldürüldüğüne dair itiraflarda bulunabileceği öne sürülüyor.