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'Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya cezaevinde yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... 'Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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'Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya cezaevinde yaşamını yitirdi
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre 'Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

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