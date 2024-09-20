SON DAKİKA: AJet'in Ankara-Yüksekova uçağı pistten çıktı, yolcular tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre Ajet Hava Yolları’nın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF-4316 sefer sayılı TC-JZT kuyruk tescilli AJet uçağının, Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplandı.

Uçakta bulunan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken saplanan uçağın çekilmesi için çalışmaların başlandığı öğrenildi.

Yolcular arasında belediye başkanları da var

Yolcular arasında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da bulunuyor.

AJet'ten açıklama

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi, olumsuz bir durum yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 185 yolcu ve 7 mürettebatın uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildiğini, olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18’de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.