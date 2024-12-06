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Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, BIST 50'deki şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'te kaldırılacağını duyurdu. Yatırımcıların gün içi işlemlerde açığa satış tuşunu kullanmaları zorunlu olacak.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını kaldırıldı
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

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