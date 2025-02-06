S&P 500'de yükseliş potansiyeli sürüyor!

Lombard Odier stratejistleri, ithalat tarifelerinin yakın vadede yüksek ABD hisse senedi değerlemelerini zorlayabileceğini, ancak kurumlar vergisi indirimleri, tüketici harcamaları ve imalatta yeni başlayan bir toparlanmanın bu yıl şirket kazançlarının büyümesini sağlayacağını öngördüler.

Hisse senedi stratejisti Edmund Ng ve kıdemli araştırma analisti Marco Barresi, ABD kazançlarının yüzde 12 artmasını bekliyor ve önümüzdeki 12 ay içinde S&P 500'de mevcut seviyesinden yaklaşık yüzde 10'luk bir artış tahmin ediyorlar.

"DeepSeek gelişmeleri kısa vadede ek bir rüzgâr yaratsa da, genel olarak yapay zekanın benimsenmesini hızlandırdığı için bu durum uzun vadede olumlu olacaktır" değerlendirmesini yapan Ng ve Barresi, "Hisse senedi değerlemeleri yüksek kalmaya devam ederken, gelir büyümesi ve marj genişlemesi, son üç yılın senaryolarına benzer şekilde daha fazla kazanç sağlama potansiyelini koruyor" ifadelerini kullandılar.