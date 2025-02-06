  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. S&P 500'de yükseliş potansiyeli sürüyor!
Takip Et

S&P 500'de yükseliş potansiyeli sürüyor!

Uzmanlar, S&P 500'de mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 10'luk bir artış potansiyeli olduğunu öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P 500'de yükseliş potansiyeli sürüyor!
Takip Et

Lombard Odier stratejistleri, ithalat tarifelerinin yakın vadede yüksek ABD hisse senedi değerlemelerini zorlayabileceğini, ancak kurumlar vergisi indirimleri, tüketici harcamaları ve imalatta yeni başlayan bir toparlanmanın bu yıl şirket kazançlarının büyümesini sağlayacağını öngördüler.

Hisse senedi stratejisti Edmund Ng ve kıdemli araştırma analisti Marco Barresi, ABD kazançlarının yüzde 12 artmasını bekliyor ve önümüzdeki 12 ay içinde S&P 500'de mevcut seviyesinden yaklaşık yüzde 10'luk bir artış tahmin ediyorlar.

"DeepSeek gelişmeleri kısa vadede ek bir rüzgâr yaratsa da, genel olarak yapay zekanın benimsenmesini hızlandırdığı için bu durum uzun vadede olumlu olacaktır" değerlendirmesini yapan Ng ve Barresi, "Hisse senedi değerlemeleri yüksek kalmaya devam ederken, gelir büyümesi ve marj genişlemesi, son üç yılın senaryolarına benzer şekilde daha fazla kazanç sağlama potansiyelini koruyor" ifadelerini kullandılar.

Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!Küresel Ekonomi
New York borsası günü yükselişle kapattıNew York borsası günü yükselişle kapattıBorsa Haberleri

 

Borsa Haberleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul'da bir şirketten konkordato kararı
Borsa İstanbul'da bir şirketten konkordato kararı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı