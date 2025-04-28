Vakıfbank hisse geri alım programını genişletti

Vakıfbank, 3 takvim yılını kapsayacak şekilde başlatılan hisse geri alım programı ile, daha önce 9 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca geri alım programı yetkisi dahilinde alımına karar verilen 150 milyon nominal hisse adetinin 250 milyon nominal hisse adetine çıkarılmasına karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde hisse geri alım programı başlatılmasının, ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği uyarınca hazırlanan Pay Geri Alım Programı, Bankamızın 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

20 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde başlatılan hisse geri alım programı ile, daha önce 9 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca geri alım programı yetkisi dahilinde alımına karar verilen 150 milyon nominal hisse adetinin 250 milyon nominal hisse adetine çıkarılması, ilave olarak daha önce açıklanan 1 milyar TL satış tutarının 12 milyar TL satış tutarına çıkarılması onaylanmıştır.

17 Mart 2020 ile 2 Nisan 2025 tarihleri arasında 87.171.644 nominal adet Banka hissesi 684.732.993,29 TL bedelle geri alınmış ve Banka içi kaynaklardan karşılanmıştır.

20 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulan yeni pay geri alım programı ile 250 milyon nominal adete artırılan yetki dahilinde kalan limit üzerinden pay geri alım işlemleri yapılacaktır."