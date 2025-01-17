VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 11.355,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 11.359,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 düşüşle 11.345,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.450 puanın direnç, 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.