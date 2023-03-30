Borsada dalgalı seyir: Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul'da negatif ve pozitif tarafta yaşanan dalgalı seyir bugün de devam etti. BIST 100 endeksi salı günü kapanış saatine doğru sert satıcılı bir seyir yaşarken; dün gün sonuna doğru ise, sert alıcılı bir seyir izledi. Uzmanlar bu fiyat hareketliliklerinin sebebi olarak, küresel piyasalara ve seçim fiyatlamalarına dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4 bin 926 puana geriledi. Endeks, gün içerisinde 5000 puana kadar yükselirken sonrasında gelen satışlarla bütün kazançlarını geri verdi ve en düşük ise 4 bin 880 puanı gördü. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,95 oranında düşüşle 4 bin 896 puanda hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5000 ve 5 bin 100 seviyeleri direnç, 4 bin 850 ve 4 bin 750 puanın destek konumunda bulunuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak 4 bin 943 puandan kapanmıştı.

Bankacılık endeksinde sert hareketlilik

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 3,12 azalışla ve yüzde 0,23 oranında yükselişle işlem gördü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti. Bankacılık endeksi, dün günü yüzde 4'e yakın kazançla tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.