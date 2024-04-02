Borsada yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8 milyon 225 bini aştığını duyurdu.

MKK’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Aynı dönemde bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı ise yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi oldu. Böylece kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı.