Bülbüloğlu Vinç Sanayi halka arz oluyor

Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVS) 1986 yılında Ankara’da faaliyete başladı. Ankara’daki fabrikasında ürettiği ürünleri dünyanın 6 kıtasında 90 ülkeye ihraç eden BVS’nin toplam arz büyüklüğü 356 milyon 500 bin TL, BVS hisselerinin halka arz fiyatı 31 TL olarak açıklandı. Halka arzın yüzde 53’ü bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si şirket çalışanlarına, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 20’si yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz gelirinin yüzde 40’ı yeni fabrika yatırımına gidecek

Altı ay önce Ankara’daki Başkent OSB’de yeni fabrika yatırımına başlayan BVS, 230 milyon TL yatırımla hayata geçecek yeni fabrika ile kapasitesini ve üretimini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Halka arzdan sağlanacak gelirin yüzde 40’ını söz konusu yatırımın tamamlanmasında, yüzde 30’unu makine ve teçhizat alımlarında kullanacak olan BVS, halka arz gelirinin yüzde 30’unu ise işletme sermayesine ekleyecek.

Toplam satışlarının yüzde 45’ini ihraç ediyor

417 çalışanı, yaklaşık 100 bin metrekarelik üretim alanlarıyla faaliyet gösteren BVS, Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri, Çukurova Servis Bölge Müdürlüğü, Almanya Satış ve Servis Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışındaki bayileri, yaygın satış sonrası servis ağı ve sektörüyle ilgili dünya markalarıyla yaptığı iş birliğiyle vinç sektörünün tartışılmaz büyük oyuncusu olarak hizmet veriyor.

2022 yılı siparişlerinin yüzde 45’ini yurt dışından alan BVS, 23 ülkedeki satış teşkilatının yanı sıra, Almanya’da kendi şirketi üzerinden hizmet veriyor. BVS, Türkiye’de yüksek teknolojiyle ürettiği vinçleri Yeni Zelanda’dan Avustralya’ya, Finlandiya’dan, Norveç’e ve Rusya’dan Hollanda’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç ediyor.