Bülbüloğlu Vinç’e bireysel yatırımcıdan 221 kat talep

26-27 ve 30 Ocak tarihleri arasında talep toplayan Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (BVSAN) halka arz sonuçları açıklandı.

Bülbüloğlu Vinç’in halka arz büyüklüğü 356,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL olan payların halka arz fiyatı 31 TL olarak açıklandı.

Halka arzı yapılan Bülbüloğlu Vinç’de, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 220,9 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 43,9 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 11,9 katı talep geldi.

Lider konsorsiyum Tera Yatırım’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26.01.2023, 27.01.2023 ve 30.01.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'den 37.600.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 7.600.000 TL nominal değerli 7.600.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 3.900.000 TL nominal değerli 3.900.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli 11.500.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 31 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 220,9 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,4 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 43,9 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 11,9 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.