Bullard'dan faiz öngörüsü: 1970'lerin tekrarlanma riski var

St Louis Fed Başkanı James Bullard, CNBC'ye açıklamalarda bulundu. Bullard yaptığı değerlendirmede, "Eğer enflasyon aşağı gelmeye başlamaz ise, enflasyonu aşağı çekmek için 15 yıl harcadığımız 1970'lerin bir tekrarının yaşanması riski ortaya çıkar. Bu nedenle Fed şimdi keskin olmalı, enflasyonu bu yıl kontrol altına almalı. Enflasyon ile mücadele için iyi bir zamandayız, çünkü iş gücü piyasası hala güçlü" dedi.

Bullard konuşmasında, ABD ekonomisinin beklenenden güçlü olduğunu ve faizin yüzde 5'in üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Bullard, Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkarmasının enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olacağı görüşünü tekrarladı.