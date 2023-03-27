Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın fiyatları geçen hafta 1.233 TL'lik rekoru denedi, Çeyrek altın ise 2 bin TL'yi geçti ancak burada tutunamadı.
Yeni haftaya altın fiyatları biraz düştü.
Güncel altın fiyatları (Saat 13.20 itibariyle):
Gram altın 1.200,43 TL
Çeyrek altın 1.982,58 TL
Yarım altın 3.964,18 TL
Tam altın 7.925,98 TL
Cumhuriyet altını: 8.073,54 TL
ABD Doları: 19,08 TL
Euro: 20,55 TL
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