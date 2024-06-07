Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (07 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, yatay seyrederken 2 haftadır aralıksız kaybından sonra, içinde bulunduğumuz haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 07 Haziran 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı yatay seyrederken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 2 haftadır ilk kez haftalık kazanım elde etmeye hazırlanıyor.
2369 - 2387 bant aralığında hareket eden ons altın, saat 11.02 itibarıyla yüzde 0,11 kayıpla 2373 dolarda işlem görüyor.
Gram altın fiyatları ise, aynı dakikalarda yüzde 0,34 düşüşle 2445 liradan alıcı buldu.
İşte 07 Haziran 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.064,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.120,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.001,06 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.192,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.125,37 TL