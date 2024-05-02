Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)
Ons altın ve gram altın fiyatında yaşanan düşüş sonrası gözler Fed faiz kararına çevrilmişti. Fed faizleri sabit bıraktı. Bu gelişme sonrası, altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 2 Mayıs 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Söz konusu gelişmeden sonra vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapmaya başladı.
İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 07:10 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.409,19 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.029,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.081,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 15.857,95 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.053,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.766,49 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.321,14 dolar