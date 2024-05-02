Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:18 itibarıyla 32,2545 (alış) 32,3203'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,7393 TL seviyelerinde seyrediyor.