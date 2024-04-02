Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, dün kaydettiği zirve seviyelerin hemen altında seyrederken dolar ve tahvil getirileri ile güçlü imalat verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair şüphe oluşturmasıyla değerini korudu.

2259 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,09 primle 2254 dolardan işlem gördü.

2344 liraya kadar tırmanan gram altın ise, şu dakikalarda yüzde 0,26 artışla 2340 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.336,48 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.291,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.347,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.645,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.594,60 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.251,67 dolar