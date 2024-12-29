  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Aralık 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Aralık 2024 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.956,54 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.923,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.846,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.544,23 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.616,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.010,47 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.615,70 dolar

Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekMeteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Yurt genelinde yağmur ve kar etkisini gösterecekGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Piyasalar aynı hafta 2024’ü bitiriyor, 2025’e başlıyor: Neler izlenecek?
Piyasalar aynı hafta 2024’ü bitiriyor, 2025’e başlıyor: Neler izlenecek?
Euro cinsinden CDS'ler düşüş gösterdi
Euro cinsinden CDS'ler düşüş gösterdi
Euro, dolar karşısında ne zaman toparlanabilir?
Euro, dolar karşısında ne zaman toparlanabilir?
Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
26 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

26 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım