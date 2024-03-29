Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları)
Ons altın fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekorunu 2236 dolara taşırken; gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki yükselişle zirvesini 2337 liraya çekti. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini 2236 dolara taşırken; haftanın son işlem gününde Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olmasıyla altının ons fiyatında işlem gerçekleşmiyor.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyaller Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak.
Gram altında yeni rekor
Gram altın fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekorunu 2337 liraya taşıdı. Gram altın, saat 11.36 itibarıyla yüzde 0,23 primle 2324 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,9 primle 2 bin 321 liradan tamamlamıştı.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.325,76 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.195,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.118,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.383,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.326,18 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.234,70 dolar