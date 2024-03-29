Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, yerel seçim öncesi son işlem gününde tarihi zirvelere yeniden yaklaştı. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 29 Mart 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
İSTANBUL / EKONOMİ
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3153 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,3645 TL'den başladı. Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan kur, en yüksek 32,5450 TL'yi gördü. Kur saat 11.46 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 32,3708 TL seviyesinde hareket etti.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,3780 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,27 kayıpla 34,9713 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,9770 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 104,63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0775 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,77 seviyesinde bulunuyor.