Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3153 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,3645 TL'den başladı. Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan kur, en yüksek 32,5450 TL'yi gördü. Kur saat 11.46 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 32,3708 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,3780 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,27 kayıpla 34,9713 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,9770 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 104,63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0775 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,77 seviyesinde bulunuyor.