Çimento hisseleri bugün taban seviyeye indi

Şebnem TURHAN

Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasında neredeyse her işlem gününde tavan fiyatları gören çimento ve beton hisseleri bugün taban oldu.

Depremden önceki işlem günü 3 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar neredeyse hisse fiyatını ikiye katlayan çimento ve beton şirketi hisseleri bugün taban olsa da yine yılsonuna göre oldukça yüksek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

Deprem sonrası yoğun ilgi gören bu hisselerde yabancı yatırımcının tavrı ise biraz daha farklı oldu. ICBC Yatırım'ın araştırma notuna göre çimento hisselerinde yabancı payı 1 haftada Nuh Çimento ve Oyak Çimento hariç geriledi. En fazla satış ise Boğaziçi Beton hisselerinde oldu. 1 hafta önce Boğaziçi Beton hisselerinde yabancı payı yüzde 3,55 iken 21 Şubat itibariyle yüzde 1,41'e indi.

Yabancı yatırımcılar Boğaziçi Beton'dan sonra Afyon Çimento hisselerindeki paylarını da azalttı. 1 hafta önce Afyon Çimento'da payları yüzde 4,88 olan yabancı yatırımcıların 21 Şubat'taki payı yüzde 3,16'ya indi.

Yine Bursa Çimento'da da yabancı yüzde 8,32 olan payını 21 Şubat itibariyle yüzde 6,77'ye çekti. Göltaş Çimento'da yüzde 0,89 olan payını yüzde 0,35'e çeken yabancı yatırımcılar Konya Çimento'da ise yüzde 7,53 olan paylarını yüzde 6,98'e indirdi. Oyak Çimento'da yüzde 10,15 olan payını yüzde 10,41'e çıkaran yabancı yatırımcı Nuh Çimento'da ise yüzde 22,2 olan payını da yüzde 22,5'e yükseltti.