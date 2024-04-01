Çin hisse senetleri PMI verileri sonrası yükseldi
Çin hisse senetleri, son imalat faaliyeti verilerinin ekonomideki toparlanmanın ivme kazandığına işaret etmesinin ardından bir ay içindeki en büyük günlük yükselişini gösterdi.
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CSI300 Endeksi yüzde 1,64 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,19 yükseldi. Her iki endeks de 29 Şubat'tan bu yana en büyük bir günlük yükselişlerini kaydettiler.
CSI300'de finans sektörü hisseleri yüzde 1, temel tüketici malları sektörü yüzde 1,77 yükseliş gösterdiler.
Shenzhen Endeksi de günü yüzde 2,3 yükselişle kapattı.