Çin hisse senetleri PMI verileri sonrası yükseldi

CSI300 Endeksi yüzde 1,64 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,19 yükseldi. Her iki endeks de 29 Şubat'tan bu yana en büyük bir günlük yükselişlerini kaydettiler.

CSI300'de finans sektörü hisseleri yüzde 1, temel tüketici malları sektörü yüzde 1,77 yükseliş gösterdiler.

Shenzhen Endeksi de günü yüzde 2,3 yükselişle kapattı.