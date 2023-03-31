Dolar 19,34 TL’nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,16 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,18 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda düşük hacimli işlemlerde 19,3439 TL’ye kadar yükselirken, bugün içerisinde en düşük ise 19,1510 TL’yi gördü. Kur saat 11:25 itibarıyla 19,1882 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,1194 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,8962 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,7404 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 102,42 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0873 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,14 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalmasının risk iştahını artırdığını belirterek, makroekonomik veri gündemi ve merkez bankası üyelerinin açıklamalarının yeniden gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini aktaran analistler, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların da güç kazanmaya başladığını dile getirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameye göre, kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.