Dolar endeksi 6 haftanın en yükseğinde

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın, 2024 yılı başlarında yüksek enflasyon ve güçlü istihdam artışları nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için 'acele edilmemesi' gerektiğini söylemesinin ardından, dolar yükselerek döviz sepeti karşısında son 6 haftanın en güçlü seviyesine ulaştı.

ING Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turnera, "Waller, yakın zamanda Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin kendi görüşünü bu yıl iki faiz indirimine kaydırmış gibi görünüyor ve mesajı daha sığ ve daha geç faiz indirimlerinden biriydi. DXY'nin 104,50'yi aşarak 105'e doğru yükselmesi daha büyük bir risk gibi görünüyor" dedi.