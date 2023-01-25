Dolar kuru 18,80 TL seviyesinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,43 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7720 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8270 TL seviyesini görürken; kur saat 14:56 itibarıyla 18,8082 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5242 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4351 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,1499 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 102,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0867 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,96 seviyesinde bulunuyor.