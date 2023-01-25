Dolar kuru 18,80 TL seviyesinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7720 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8270 TL seviyesini görürken; kur saat 14:56 itibarıyla 18,8082 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5242 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4351 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,1499 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 102,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0867 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,96 seviyesinde bulunuyor.