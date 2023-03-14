Dolar kuru 18,96 TL’nin üzerinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,9360 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9920 TL seviyesini görürken; kur saat 12:38 itibarıyla 18,9663 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3857 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3166 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,0567 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında yükselişle 103,92 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0708 seviyelerinde hareket ediyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 103 destek, 105 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,25 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,82 seviyesinde bulunuyor.

Fed’den 25 baz puan artırım bekleniyor

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebinin güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.