Dolar kuru 19,21 TL’nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,13 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,14 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,1200 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2140 TL seviyesini görürken; kur saat 12:14 itibarıyla 19,1633 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,9267 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,8875 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,7480 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,24 oranında düşüşle 102,40 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 102 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0871 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,47 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, dün ülkede açıklanan verilere göre 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini anımsattı.

Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini vurgulayarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti.