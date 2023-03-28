Dolar kuru 19,27 TL’nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,08 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,10 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,0700 TL seviyesini gördü. Kur Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,2760 TL’yi görürken; saat 11:35 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 19,1084 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,8449 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,6861 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,5305 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 102,67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0881 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,38 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar faiz indirimini fiyatlıyor

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in sene sonuna kadar ise 100 baz puan faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını kaydetti.