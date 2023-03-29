Dolar kuru 19,31 TL'nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,12 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,3180 TL'ye kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 19,0950 TL'ye geriledi. Dolar, saat 12:33 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 19,1319 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,0101 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,7827 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,6401 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 102,54 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 102 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0848 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed ile piyasaların beklentilerindeki farklılığın piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, açıklanacak mokroekonomik verilerin öneminin arttığını kaydetti.