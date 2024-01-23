Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ocak döviz kuru fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,2533 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,2652 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,2672 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,02 primle 30,2648 TL'de hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7660 TL'ye kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro 33 TL'nin üzerine yerleşmeye çabasında

Euro fiyatları, sığ piyasada yeni rekor seviyesini 33,4850 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,25 artışla 33,0316 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5732 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 düşüşle 103,15 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0906 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,64 seviyesinde bulunuyor.