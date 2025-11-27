  1. Ekonomim
Dolar, bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

Dolar, Fed’in faiz oranlarını daha fazla düşüreceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla yatay işlem görmeye devam ederken, gece ulaştığı bir haftanın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.

Fed’in aralık toplantısında faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla dolar endeksi yatay seyirde işlem görmeye devam ediyor. DXY erken işlemlerde bir haftanın en düşük düzeyine gerilerken, bu seviyeye yakın işlem görmeye devam ediyor.

Fed yetkilileri John Williams, Mary Daly ve Christopher Wallerın son açıklamaları, aralık ayında yeni bir faiz indiriminin mümkün olduğuna dair beklentileri güçlendirdi.

ABD Hazine piyasaları ile hisse senedi borsalarının Şükran Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olması, hafta sonuna doğru likiditenin zayıflamasına yol açacak. ING’den Francesco Pesole, düşük likiditenin doların bu hafta yaşanan değer kayıplarının ardından istikrar bulmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

DXY dolar endeksi, gün içinde 99.615 seviyesinde yatay seyrederken, gece görülen 99.406 seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor.

