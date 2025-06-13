Dolar hala güvenli liman mı?

Dolar son aylarda daha az güvenli bir liman gibi hareket etti ve Başkan Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin artan endişeler nedeniyle düştü.

MUFG'den Lee Hardman, “Orta Doğu'daki gelişmeler ABD dolarının geleneksel güvenli liman cazibesinin zamanında test edilmesini sağlayabilir” dedi.

Piyasa katılımcıları şimdi çatışmanın nasıl geliştiğini ve petrol arzı da dahil olmak üzere tedarik zincirlerini bozup bozmayacağını izleyecek.

DXY dolar endeksi Çarşamba günü 97,602 ile üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra %0,3 artışla 98,165'e yükseldi.

Jeopolitik riskler ABD dolarının güçlenmesi için bir fırsat!

ING'den Francesco Pesole, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla ilişkili jeopolitik risklerin ABD dolarının güçlenmesi için bir fırsat sunduğunu savundu.

Döviz stratejisti, yumuşak bir ABD TÜFE verisinin ardından doların zayıflamasının abartılı göründüğünü ve yeni jeopolitik gerilimlerin Fed'e temkinli kalmak için başka bir neden sağladığını söyledi.

Pesole, ABD dolarının normalde hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki şoktan yararlanarak daha fazla yükseleceğini, ancak S&P 500 vadeli işlemlerindeki düşüşün muhtemelen kazançları sınırladığını belirtti. "Şu anda en önemli şey, tırmanışların petrol fiyatları üzerindeki etkisinin boyutu" diye konuşan Pesole, İran'ın küresel petrol arzında oynadığı kritik rol göz önüne alındığında piyasaların “daha büyük bir risk primi” eklemesi gerekeceğini söyledi.