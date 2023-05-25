Dolar kuru 19,93 TL'ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,89 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,90 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,8770 TL seviyesini, en yüksek ise 19,9330 TL seviyesini gördü. Kur saat 12:06 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 19,9239 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,5288 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4304 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,7282 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında yükselişle 104,06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0723 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,26 seviyesinde bulunuyor.

Dolarda makas 1,14 TL oldu

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ayrışma ise yeniden büyüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 19,92 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,06 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 1,14 TL oldu.