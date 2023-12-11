Dolarda tüm zamanların zirvesi: Dolar kaç lira? 11 Aralık güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,0157 TL'ye kadar yükselirken; açılış sonrasında 29,0030 TL'ye çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur, saat 11.28 itibarıyla yüzde 0,06 kazançla 28,9750 TL'de işlem gördü.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 28,9745 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,9662 TL'den başlamıştı.

Euro'da sınırlı yükseliş

Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,3600 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,05 yükselişle 31,2263 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4328 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 104,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0765 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,44 seviyesinde bulunuyor.