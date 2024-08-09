  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (09 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (09 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 09 Ağustos 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (09 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 09 Ağustos 2024 Cuma Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:02 itibarıyla 32,5769'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7171 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar fiyatları rekor seviyelere yakın
TİM Başkanı Gültepe: Doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok
"Doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok"
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Piyasalarda 'kara pazartesi'
Piyasalarda 'kara pazartesi'
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)