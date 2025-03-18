Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Mart 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 18 Mart 2025 Salı günü dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:24 itibarıyla 36,6594'ten işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 40,0472 TL seviyelerinde seyrediyor.