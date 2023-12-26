Euro fiyatlarında yeni rekor: 26 Aralık güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1046 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,3078 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,3099 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,54 yükselişle 29,3037 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,3820 TL'ye kadar tırmanırken; 22 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,43'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları sığ piyasada 32,5011 TL'ye kadar çıkarak yeni zirvesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,99 artışla 32,3198 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,2251 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 101,64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,1023 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,37 seviyesinde bulunuyor.