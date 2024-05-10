Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü!

Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı 31,99 TL olurken, alış fiyatı 31,97 TL olarak gerçekleşti.

Euro ise TL karşısında düne göre yüzde 0,15 oranında değer kazandı. Euro'nun satış fiyatı 34,48 TL olurken, alış fiyatı 34,43 TL oldu.

Kapalıçarşı’da altın düne göre yüzde 1,60 değer kazandı. Buna göre altının satış fiyatı 2.465,26 TL/Gr olurken, alış fiyatı 2.462,11 TL/Gr oldu.

Altın Dolar/Ons olarak düne göre yüzde 1,23 değer kazandı. Uluslararası piyasada 2.375,03 dolardan satış yapılırken, alış fiyatı 2.374,94 Dolar/Ons oldu.