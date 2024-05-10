  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü!
Takip Et

Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü!

Kapalıçarşı'da dolar kritik eşik olan 32 TL'nin altına düştü. Doların satış fiyatı 31,99 TL olurken, alış fiyatı 31,97 TL olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü!
Takip Et

Kapalıçarşı'da doların satış fiyatı 31,99 TL olurken, alış fiyatı 31,97 TL olarak gerçekleşti.

Euro ise TL karşısında düne göre yüzde 0,15 oranında değer kazandı. Euro'nun satış fiyatı 34,48 TL olurken, alış fiyatı 34,43 TL oldu.

Kapalıçarşı’da altın düne göre yüzde 1,60 değer kazandı. Buna göre altının satış fiyatı 2.465,26 TL/Gr olurken, alış fiyatı 2.462,11 TL/Gr oldu.

Altın Dolar/Ons olarak düne göre yüzde 1,23 değer kazandı. Uluslararası piyasada 2.375,03 dolardan satış yapılırken, alış fiyatı 2.374,94 Dolar/Ons oldu.

İşte kamuda atılması beklenen tasarruf adımları!İşte kamuda atılması beklenen kamu tasarrufu adımları!Ekonomi
Konut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka listeKonut kredisi faizlerinde son durum: 3 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? İşe banka banka listeEkonomi

 