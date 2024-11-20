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Trump döneminde dolarda yükseliş beklentisi güçlendi

DWS analistleri, Trump döneminde ABD dolarının daha da güçlenebileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Trump döneminde dolarda yükseliş beklentisi güçlendi
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DWS analistleri, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından doların kazanımlarını genişletmeye hazır göründüğünü savundu.

"Trump'ın ekonomi politikalarının daha yüksek ABD enflasyonuna ve daha yüksek getirilere yol açması bekleniyor" değerlendirmesini yapan DWS analistleri, "Ancak ABD dışında ekonomik büyüme, G-10 ülkeleri ve Çin'e karşı planlanan ABD ticaret tarifelerinden olumsuz etkilenebilir. Tüm bunlar doların daha da güçlenmesine yol açabilir” dedi.

Analistler, Fed'in bağımsızlığının da orta ve uzun vadede dolara destek sunması gerektiğini de ifade ettiler.

Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,5 artışla 106,694 seviyesine yükseldi.

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