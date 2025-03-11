Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 11 Mart 2025 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 36,5680 (alış) 36,5867'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 39,7514 TL seviyelerinde seyrediyor.