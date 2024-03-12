Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,0121 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,0421 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 32,0620 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 32,0427 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,1690 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,24 primle 35,1114 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,0989 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında yükselişle 102,83 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0938 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,40 seviyesinde bulunuyor.