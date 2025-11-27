  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Kasım 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,4361 (alış) 42,4565'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3990 TL seviyelerinde seyrediyor.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremGündem

 

Finans
Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım güncel satış fiyatları
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım güncel altın satış fiyatları
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım güncel satış fiyatları

Finans Haberleri

Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım güncel satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım