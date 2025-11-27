Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Geçen hafta 4.065 dolar seviyesinden kapanan ons altın, dün yapılan işlemlerde 4.171 dolara kadar çıktı ve gün sonunda 4.163 dolardan işlem gördü.

ABD'nin öncülüğünde uluslararası çabaların, Rusya-Ukrayna ateşkesi için yeniden yoğunlaşması, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Dün kaydedilen kapanışa kıyasla, ons altın fiyatı %0,40 oranında bir düşüş gösteriyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.659,76 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.470,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.941,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.703,60 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.730,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.548,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.145,65 dolar