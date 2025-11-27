  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altında yükseliş eğilimi zayıfladı: İşte 27 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Geçen hafta 4.065 dolar seviyesinden kapanan ons altın, dün yapılan işlemlerde 4.171 dolara kadar çıktı ve gün sonunda 4.163 dolardan işlem gördü.

ABD'nin öncülüğünde uluslararası çabaların, Rusya-Ukrayna ateşkesi için yeniden yoğunlaşması, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Dün kaydedilen kapanışa kıyasla, ons altın fiyatı %0,40 oranında bir düşüş gösteriyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.659,76 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.470,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.941,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.703,60 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.730,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.548,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.145,65 dolar

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde depremGündem

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım güncel altın satış fiyatları
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Çinli yatırımcılar Alibaba hisselerini artırıyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

Altın fiyatları tırmanışta: İşte 26 Kasım güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım