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Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Döviz kurlarında düşüş, üçüncü işlem gününde de devam ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Nisan 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, yerel seçimin geride kalmasının ardından, üçüncü işlem gününde de geriliyor. Pazartesi günü 31,4949 TL'ye kadar gerileyerek, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugünkü işlemlerde ise en düşük 31,9210 TL'yi gördü. Piyasalar, seçim sonuçlarının etkilerini takip etmeyi sürdürecek.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,0816 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,0304 TL seviyesinden başladı. Kur saat 14.28 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 31,9595 TL'de bulundu.

Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 34,4020 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 kayıpla 34,4720 TL'de işlem gördü. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,2375 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 104,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0779 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,20 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 46,18 seviyesinde bulunuyor.

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